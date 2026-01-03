TPAO'nun petrol arama sahasında genişletme kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.
