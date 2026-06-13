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TPAO'nun Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt'te sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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TPAO'nun Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt'te sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta no.lu petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e uzatıldı.