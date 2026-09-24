  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TPAO'nun Şırnak'taki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Takip Et

TPAO'nun Şırnak'taki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TPAO'nun Şırnak'taki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusu değerlendirilerek Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında 42 bin 447 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.