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TPAO'ya İstanbul Silivri'de 15 yıllık petrol işletme ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan 1 saha için 15 yıl süreyle geçerli petrol işletme ruhsatı verildi.

Haber Merkezi
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TPAO'ya İstanbul Silivri'de 15 yıllık petrol işletme ruhsatı verildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Silivri'de 828 hektarlık alanı kapsayan bir saha için, mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 15 yıllık petrol işletme ruhsatı verildi.

Ayrıca daha sonra talep edilmesi halinde sahadaki üretim ve geliştirme faaliyetlerine bağlı olarak ruhsat için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının da kullandırılabileceği belirtildi.

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