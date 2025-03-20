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TPAO’ya İstanbul ve Tekirdağ için petrol işletme ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan sahalar için petrol işletme ruhsatı verilirken, Diyarbakır’daki kara sahasında yürütülen petrol arama faaliyetleri için ruhsat süresi uzatıldı.

Haber Merkezi
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TPAO’ya İstanbul ve Tekirdağ için petrol işletme ruhsatı verildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO, İstanbul’un Silivri ilçesi ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan yüz ölçümü 952 hektar olan ARİ/TPO/K/F20-d1-1 pafta numaralı saha için işletme ruhsatı verilmesi talebinde bulundu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol işletme ruhsatının 5 yıl süreyle verilmesine, daha sonra talep edilmesi ve taahhüt doğrultusunda TPAO'nun sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verdi.

Öte yandan, Diyarbakır'daki yüz ölçümü 24 bin 693 hektar olan AR/TPO/K/M45-a3, a4 pafta numaralı sahaya yönelik petrol arama ruhsatının süresinin 7 Mart'tan itibaren 2 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

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