Trabzon Gümrük Müdürlüğü’ne yeni yetki
Kırpılmış atık lastik cinsi eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
AA
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Trabzon Gümrük Müdürlüğü’ne kırpılmış atık lastik gümrük işlemleri için yetki verildi. Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli firmaların maliyet unsurlarının azaltılması ve rekabet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik kırpılmış atık lastik cinsi eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.