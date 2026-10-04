Trabzon Ticaret Borsası’nda Eyyüp Ergan güven tazeledi

Oy kullanma hakkına sahip 193 üyeden, 171’inin oy kullandığı seçimlerde Eyyüp Ergan’ın listesi 88 oy alırken, Mehmet Cirav ise 81 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Eyyüp Ergan, seçimden sonra yaptığı açıklamada, “Demokratik bir ortamda ve borsamıza layık bir seçim atmosferini yaşadık. Bu bir hizmet yarışıdır.” dedi. TTB Meclisi seçim kurulu kararı ile listelerin kesinleşmesinden sonra ilk toplantısında meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçecekler.