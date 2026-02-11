Trabzon’da öncelikli desteklenecek 4 sektör

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 2026 yılı için illerin öncelikli yatırım konularının güncellendiğini belirterek, Trabzon’da ağaç ve orman ürünleri ile modüler mobilya üretimi, alternatif turizm yatırımları, su ürünleri işleme tesisleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimlerinin teşvik programı kapsamında yer aldığını söyledi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sektörlerden alınan taleplerin bakanlığa iletilmesi doğrultusunda güncellenen liste ile birlikte, Trabzon’un yatırım çekme kapasitesinin artırılacağını belirterek, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Trabzon’da 2026 yılında desteklenecek yatırım konularını detaylı olarak şöyle sıraladı:

“Ağaç ve Orman Ürünleri ile Modüler Mobilya Üretimi. Bu başlığa yapısal ahşap malzeme üretimi ve kompozit ürünler imalatı, CLT ve lamine ahşap yapı elemanları, modüler konut ve turizm yapıları için prefabrik ahşap modüller, yangına ve neme dayanımlı teknik ahşap paneller, akıllı bağlantı sistemli demonte mobilyalar, tiny house ve glamping üniteleri için entegre mobilya çözümleri, marin ve yat içi özel ahşap mobilya bileşenleri, CNC ve dijital üretim tabanlı yüksek hassasiyetli ahşap parçalar gibi üretimler dahil.

Alternatif Turizm Yatırımları başlığında müstakil konaklama yatırımları hariç olmak üzere; macera parkı, su parkı, tema parklar, teleferik gibi yatırımlar desteklenecek.

Su Ürünleri İşleme Tesisleri ile Su Ürünleri Sektöründe Yan Sanayi ve İleri-Geri Bağlantılı Ürünlerin Üretimi kapsamında endüstriyel kafes, balık işleme/paketleme makineleri, endüstriyel ağ, yüzer sistemler, balıkçılık ekipmanları gibi yatırımlara teşvik verilecek.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Katma Değerli Ürünler Üretimi başlığı kapsamında ise bitkisel ekstrakt, gıda takviyeleri, düşük glisemik indeksli bar ve toz karışımlar, apiterapi ve bitkisel sağlık turizmi ile entegre edilebilecek fonksiyonel gıda bileşenleri üretimleri desteklenecek.

TTSO üyelerine programın tanıtımı yapılacak

Başkan Erkut Çelebi, 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında katma değerli yatırımların hayata geçirileceğine inandığını belirtti. 2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Programına Trabzon’da 18 yatırım başvurusu alındığını ve bu yatırımların 3 yıl içerisinde hayata geçirilmesinin beklendiğini vurgulayan Çelebi, 2026 yılı destekleriyle ilgili yakın bir zamanda oda üyelerine yönelik ayrıntılı bilgilendirme toplantıları yapılacağını vurguladı.