Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yurt dışına yılın 9 ayında 188 bin ton fındık satıldığını ifade etti.

120 ülkeye dış satım yapıldı

İhracattan 1 milyar 610 milyon 926 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Cirav, söz konusu dönemde Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya başta olmak üzere 120 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

53 bin 455 ton fındık ihraç edildi

Cirav, Trabzon'dan ise yılın 9 ayında 53 bin 455 ton karşılığı 473 milyon 116 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini belirtti.

Fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirten Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 30'luk kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

17 milyon 568 bin dolarlık dış satım yapıldı

Cirav, fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 1677 ton karşılığı 17 milyon 568 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.