Trafik cezaları artırılıyor, yeni yaptırımlar geliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Trafik kullarına uymayan sürücülere idari para cezası getirilirken, ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak. Bu sürücüler sıfırdan yeniden ehliyet alacaklar. Teklifle; kanunda yer alan tüm cezalar artırılırken, sahada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hususlarda caydırıcılığın artırılmasına yönelik bazı yaptırımların kademelendirilmesi ve ağırlaştırılması amaçlanıyor.

AK Parti, trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığını artırmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacıyla, Karayolları Trafik Kanununda değişiklik öngören 36 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yeni Trafik Kanunu ile; yönetmeliğe aykırı plaka takan, sürücülere 4.000 Türk lirası idari para cezası verilecek. Plakasını değiştiren, değişiklik yapan, sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin TL idari para cezası kesilecek. Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce sürücü belgesi gececi ya da tedbiren alındığı halede motorlu araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullananlara 200 bin TL idari para cezası verilecek.

‘Uyuşturucu aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL ceza geliyor’

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyetleri 5 yıl süreyle iptal edilecek. 5 yıl sonra sürücüler sıfırdan ehliyet alacaklar. Öte yandan bu sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerinin de uygulanması öngörülüyor.

‘Kontrolden kaçanlara para cezası geliyor’

Seyir halindeyken, kolluk kuvvetlerince yapılacak ölçümlere itiraz edenlere 150 bin TL para cezası verilecek. Ayrıca bu sürücülerin 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulacak.

‘Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza”

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde ise 10.000 Türk lirası idari para cezası kesilecek. Aynı yıl içinde bu kuralın üç veya daha fazla ihlal edilmesi halinde de her seferinde 20.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde otuz gün süreyle geri alınacak.

‘Kaza yerini terk edenlere 46 bin TL ceza’

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlar ile kanunla belirtilen hükümlere uymayanlara 46 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının verilmesi öngörülüyor. Aynı sürücünün ehliyet belgesine 2 süreyle el konulacak ve sürücü belgesini sıfırdan alacak.

Takograf kullanmayanlara 75 bin lira ceza verilecek

Araçlarda nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere bin lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ve kullanmayanlara da 75'er bin lira idari para cezası verilecek.

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