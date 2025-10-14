Trafik cezalarına rekor artış yolda: Hız yapan yandı!

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak kapsamlı değişiklikler gündemde. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik cezalarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu artışlardan en dikkat çekeni ise hız sınırı ihlallerine uygulanacak yeni para cezaları olacak. 31 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ceza tarifesi, sadece bir gün sonra, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25 oranında bir kez daha artacak. Böylece, özellikle hız limitlerini aşan sürücüler için cezalar neredeyse iki katına çıkacak. Hız sınırını yüksek oranda aşan bir sürücü, 2026 itibarıyla 37 bin 500 liraya kadar ceza ödemek zorunda kalabilecek.

Üst sınır 30 bin liraya kadar yükselecek

Sözcü'nün haberine göre, mevcut uygulamada hız sınırı ihlalleri için alt ceza tutarı 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Yeni yasa teklifine göre bu rakamlar ciddi oranda artacak ve üst sınır 30 bin liraya kadar yükselecek. Aynı zamanda uzun süredir uygulamada olan yüzde 10’luk hız toleransı da tamamen kaldırılıyor. Bu da artık küçük ihlallerde bile sürücülerin cezayla karşılaşacağı anlamına geliyor.

Hız limitlerinde farklı kademelerle artış gündemde

Özellikle yerleşim yeri içi ve dışı hız limitlerinde farklı kademelerle artırılacak cezalar, sürücülerin hız ihlali derecesine göre 2 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkacak. En yüksek cezaların kesileceği ihlallerde ise sürücülerin ehliyetlerine 30 ila 90 gün süreyle el konulması da gündemde.

24 saat içinde iki kez artacak

Yeni düzenlemenin bir diğer kritik yönü ise cezaların sadece yıl bitiminde değil, yeni yılın ilk gününde de zamlanacak olması. Ceza tutarları, 31 Aralık’ta yürürlüğe girecek yeni tarifeye göre uygulanacak ancak ertesi gün, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranıyla yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış daha gerçekleşecek. Bu da trafik cezalarının sadece 24 saat içinde iki kez artması anlamına geliyor.

Hız limiti cezaları şu şekilde olacak:

Yerleşim yeri içinde;

36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL,

46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL

56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL

66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL

Yerleşim yeri dışında ise;

41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL

51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL

61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL

