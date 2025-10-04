Trafik cezalarında artış yolda: Sahte plakaya 280 bin, makas atana 180 bin TL ceza
Hükümet Karayolları Trafik Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni kanun teklifi, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezaları rekor seviyelere çıkarıyor. Teklife göre, makas atanlara 180 bin TL, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ve kaza yerinden kaçanlara hapis cezası öngörülüyor.
Önceki yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan, trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.
Bakan Yerlikaya: Bu cezaların amacı gelir elde etmek değil
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu cezaların amacının gelir elde etmek olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "ölümleri yarı yarıya düşürmek" olduğunu belirtmişti.
Trafik cezalarına rekor artışlar bekleniyor
Karar'ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle:
Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TL
Makas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TL
Drift Yapma: 140.000 TL
Ehliyetsiz Araç Kullanma: 40.000 TL
İptal Edilmiş Ehliyetle Kullanma: 200.000 TL
Ambulans/İtfaiyeye Yol Vermeme: 46.000 TL
Trafik Zabıtasının 'Dur' İhtarına Uymama: 200.000 TL
Kaza Yerini Terk Etme (Ölümlü/Yaralamalı): 46.000 TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası
Cep telefonu ve temel ihlallere yüksek zam
Yeni düzenlemeyle temel trafik kurallarına yönelik cezalar da artırılıyor:
Araç Kullanırken Telefonla Konuşma: 5.000 TL
Kırmızı Işık İhlali: 5.000 TL
Alkollü Araç Kullanma: 25.000 TL
Emniyet Kemeri Takmama: 2.500 TL
Israrla Takip/Saldırgan Sürüş: 180.000 TL idari para cezası ve 60 gün süreyle ehliyetin geri alınması.
Teklif, ayrıca araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapanlara 5 bin lira ceza kesilmesini ve araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten menedilmesini öngörüyor.