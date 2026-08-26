Trafik kazalarında hasar ihbarı değişiyor: Yeni sistem 1 Eylül’de başlıyor

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar bildirim sürecine ilişkin yeni uygulamayı duyurdu. Düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, kaza sonrası hasar ihbarlarını Alo 193 üzerinden iletebilecek.

Böylece vatandaşlar, kaza sonrasında tek merkezle iletişim kuracak. Ayrıca bildirimlerin daha kolay ve hızlı alınması hedefleniyor. SEDDK, sigorta şirketlerinin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede hasar tazminat süreçleri ele alındı. Ayrıca vatandaşları mağdur eden organize yapılara karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Hasar tazminatlarında yeni dönem

SEDDK, sorunlarla mücadele için kapsamlı bir eylem planı yürütüyor. Plan; denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji adımlarından oluşuyor.

Bunun yanında kaza sonrası tazminat süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı. Böylece başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması amaçlandı. Yeni düzenlemelerle hasar tazminatlarının hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Hasar ihbarları 1 Eylül’den itibaren tek merkezden yapılacak

Ortak Hasar İhbar Merkezi, kaza sonrasındaki ilk bildirim aşamasını kolaylaştıracak. Dolayısıyla araç sahipleri farklı kanallara başvurmak zorunda kalmayacak. Ayrıca sistem, hasar ihbarlarının merkezi şekilde takip edilmesini sağlayacak. Uygulama 1 Eylül’den itibaren kullanılabilecek.