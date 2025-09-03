Trafik poliçe fiyatlarına 5 yılda 10 kat zam geldi! Vatandaş rakamı düşürmek için 'risksiz aile bireyi' arıyor

Trafik sigorta fiyatlarına sürekli zam geliyor. Sigortacılar işçilik ve para maliyetlerinin yükselmesi ve kazaların armasını zamma gerekçe gösteriyor. Öyle ki bazı araçların kasko poliçe ücretlerinin trafik poliçe fiyatlarının altında kaldığı görülüyor.

8 bin TL'den başlıyor, 45 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bugün ortalama binek bir otomobilin trafik poliçe ücreti 8 bin liradan başlayıp sürpirim (riski sürücü) durumuna göre 45 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 15-18 bin TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar 2020 yılında ise 400-600 liralardan başlayıp, 2 bin liraya kadar çıkıyordu. Kısaca binek bir otomobilin trafik poliçesi fiyatına 5 yılda 10 kattan fazla zam gelmiş oldu.

Güncel trafik poliçe fiyatları nasıl?

Güncel trafik poliçesi fiyatlarına bakıldığında ise; hafif ticari araçlarda fiyatlar 15 bin TL ila 60 bin TL, minibüslerde 20 bin ila 50 bin TL, otobüslerde 50 bin ila 270 bin TL, kamyonlarda 25 bin TL ile 100 bin TL, ticari taksilerde ise 115 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Bu fiyatlar karşısında sürücüler poliçe yaptırmaktan kaçınıyor. Sürücüler, ya araçlarını kullanmıyor ya da poliçesiz şekilde yollara çıkıyor. Ya da fiyatları aşağı çekmek için alternatif yollara başvuruyor.

"En risksiz kişi kimse aracı onun üzerine alıp fiyatı düşürüyorlar"

Fiyatların yukarı çıkması sürücüleri alternatif yollara sevketti. İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, Türkiye Gazetesi'ne ilginç bilgiler verdi. Caymaz, “Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almayı düşünenler sigorta fiyatlarına da bakıyorlar. Aracı almadan önce bize aile bireylerinden 3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını atarak fiyat alıyorlar. En risksiz kişi kimse aracı onun üzerine alıp fiyatı düşürüyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler var. Ticari araçlarda ise bu tasarruf oranı 150-200 bin liraya kadar çıkıyor. Poliçeler her yıl yapıldığı için, bu rakamlar aile bütçelerinde önemli bir durum hâline geldi” dedi.

"Trafik poliçesi yaptıranların sayısında düşüş var"

Poliçelere gelen zamlar sonrası sigortasız araç sayısında da ciddi artışlar görülüyor. Sigorta acente yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Sigorta şirketleri trafik poliçelerinden sürekli zarar ediyor. Diğer poliçelerden bu zararı karşılamak çok mümkün değil. Bu nedenle fiyatlara zam geliyor. Öyle ki bazı araların kaskosu trafik poliçesinden ucuz çıkıyor. Bu nedenle trafik poliçesi yaptıranların sayısında düşüş var. Aracını daha az kullanan, mahalle arasında pazara veya market için çıkaranların sayısı artıyor. Ancak bu çok riskli bir durum. 1 yıl sigortasız dolaşmanın da ayrıca cezası oluyor. Poliçe yaptırım taksitlerle ödemek isteyenler de oluyor kredi kartı olmayan ve güvendiğimiz kişilere elden taksit bile yaptığımız oluyor” dedi.

Trafik sigortası fiyatı kaskoyu solladı

2020 yılında kasko poliçe fiyatı trafik sigortası fiyatının 5 katı kadar daha pahalıydı. Bugüne geldiğimizde ise ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası poliçe ücreti 10 -15 bin lirayı buluyor. Hasar durumlarında ise rakam üç katına kadar çıkıyor. Buna karşın aracın modeli ve tipine göre bugün bir otomobile 20-25 bin lira arasında kasko yaptırmak mümkün.

"Bazı araç sahipleri polis çevirmesinde yakalanana kadar poliçe kestirmiyor"

Araç kullanıp poliçe kestirmeyenler de var. Acente yetkilileri “Bazı araç sahipleri polis çevirmesinde yakalanana kadar poliçe kestirmiyor. Çevirme anında acilen bizi arayıp ‘poliçemi kes’ diyor. Polise de unuttuğunu söylüyor. Biz de acilen kesiyoruz. Tabii pirimi yüksek çıkıyor. Ancak bir çevirmeye girmediği süreci kendine kâr sayıyor. Birkaç yıl trafik sigortası olmadan dolaşanlar oluyor” ifadelerini kullandı.