Trafik sigortasında haziran tarifesi belli oldu: Primlere zam yapıldı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 döneminde geçerli olacak azami zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını resmen duyurdu.

SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

Trafik sigortasında yeni primler açıklandı

Trafik sigortası primlerine yüzde 1,2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 262 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 210 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 698 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 950 lira oldu.

Taksilerin sigortası ne kadar oldu?

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 25 bin 736 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 150 bin 46 lira, en düşük 25 bin 8 lira, İzmir'de en yüksek 145 bin 676 lira, en düşük de 24 bin 279 lira olarak belirlendi.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 134 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 689 lira oldu.

Otobüslerde dikkat çeken artış

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 379 bin 365 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 63 bin 227 lira oldu.

Sigortasız araçlara 1.246 TL ceza ve trafikten men cezası

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.

Sigortayı geciktiren sürücülere ek prim yükü

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.