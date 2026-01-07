Trafik sigortasında yeni azami primler açıklandı

Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında, 2026 yılının ilk tarife dönemi netleşti. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan verilere göre, prim tutarları basamak sistemine bağlı olarak yeniden belirlendi.

Açıklanan yeni tarifede, özellikle risk seviyesi yüksek gruplarda yer alan sürücüler için dikkat çekici artışlar yaşandı. Ticari araçlar ile kaza geçmişi yoğun olan sürücüler, 2026’nın ilk döneminde rekor düzeyde prim maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar, artan hasar frekansı ve onarım maliyetlerinin, trafik sigortası primleri üzerinde belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

Makas iyice açıldı

NTV'nin haberine göre, yeni sistemde "sıfırıncı basamak" olarak adlandırılan en riskli sürücü grubu ile "sekizinci basamak"taki en güvenli sürücüler arasındaki makas iyice açıldı.

İstanbul'da trafiğe ilk kez çıkan (4. basamak) bir otomobil sahibi, en az 15 bin 160 TL ödemek zorunda. İstanbul’da en riskli gruptaki (0. basamak) bir sürücü 45 bin 479 TL prim öderken, kaza geçmişi temiz olan 8. basamaktaki bir sürücü için bu tutar 7 bin 580 TL’ye kadar düşüyor.

İçten yanmalı motora sahip binek araçlar için Ocak 2026 azami primleri şu şekilde yansıdı:

Şehir En Riskli (0. Basamak) En Güvenli (8. Basamak)

İstanbul 45.479 TL 7.580 TL

Ankara 44.192 TL 7.365 TL

İzmir 42.905 TL 7.151 TL

Sigorta bedelleri birer sermaye maliyetine dönüştü

Ticari taşımacılık yapan araçlarda maliyetler çok daha ağır bir tablo çiziyor. Özellikle İstanbul’daki taksi ve otobüs işletmecileri için sigorta bedelleri birer sermaye maliyetine dönüştü:

İstanbul'da bir ticari taksinin azami primi risk durumuna göre 20 bin 366 TL ile 122 bin 198 TL arasında değişiyor.

31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde İstanbul tarifesi 292 bin 890 TL ile zirveye yerleşti. Ankara ve İzmir'de de benzer yüksek seyir devam ediyor.

Men ve para cezası

Trafik sigortasını yaptırmayan veya süresi dolan araçlar için denetimler sıkılaştırıldı. 2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezai yaptırımları şunlar: 1.246 TL tutarında trafik cezası uygulanıyor. Araç, eksiklik giderilinceye (sigorta poliçesi kesilinceye) kadar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.