Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Peki yeni yılda neler değişecek?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasına yönelik yeni düzenlemeler içeren yönetmeliklerin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacağını duyurdu.

5 araç sınırı getirilecek

SEDDK tarafından yayımlanan tebliğlere göre, yeni yılda düzenlenecek poliçelerin kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar “özel”, 5 araçtan sonra ise “tüzel” olarak dikkate alınacak.

Söz konusu değişiklik ile filo olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçeler için 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlaması yapılacak.

Trafik sigortasında teminat limitleri artacak

Düzenlemeye göre trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri de artırılacak. Buna göre otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artırılarak araç başına maddi 400 bin liraya, mağdur başına bedeli ise 3 milyon 600 bin liraya yükseltilecek. Diğer araç gruplarında da söz konusu orana göre güncelleme yapılacak.

7. basamakta uygulanan indirim oranı yüzde 30'a düşecek

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamında yer alan taksi, minibüs ve otobüslerde, 7. basamakta uygulanan indirim oranı da değişecek. Bu araç gruplarında indirim oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilecek.

Minibüs ve otobüslerde sağlık ve hayat teminatları yükseltilecek

Düzenlemeyle, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarlarında da değişikliğe gidilecek.

Buna göre 10-17 koltuklu minibüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarılacak.

18-30 koltuklu otobüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı da 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya yükseltilecek. Söz konusu oranlar 31 ve üstü koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya çıkarılacak.

Ayakta yolcu taşıyan araçlara yeni teminat

Düzenlemeyle araç ruhsatında yazmak kaydıyla ayakta yolcular için aynı teminat tutarları, sürücü dahil 18-30 koltuğa kadar 10 milyon 3 bin liraya, sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu araçlarda 10 milyon 247 bin liraya çıkarılacak.

Primler hasar geçmişine göre belirlenecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, araç alım-satım sürecinde trafik sigortası poliçelerinin hangi hasar basamağından düzenleneceği konusunda da önemli bir değişikliğe gidilecek.

Mevcut uygulamada, bir sürücü mevcut aracını satmadan yeni bir araç satın aldığında, yeni araç için düzenlenen trafik sigortası poliçesi 4. basamaktan başlatılıyordu. Bu durum, hasarlı sürücülerin daha düşük primle sigorta yaptırmasına, hasarsız sürücülerin ise daha yüksek prim ödemesine neden olabiliyordu.

1 Ocak 2026’dan itibaren bu uygulama kısmen değiştirilecek. Yeni aracı satın alan sürücü, ilk etapta yine 4. basamaktan poliçe yaptıracak. Ancak poliçe yenileme dönemine kadar eski aracını satmış olması halinde, yenilenen poliçe sürücünün önceki hasar basamağı üzerinden düzenlenecek. Böylece hasarlı sürücüler daha yüksek, hasarsız sürücüler ise daha düşük prim ödemeye devam edecek.

Mevcut aracını satarak yeni araç alanlarda ise kural değişikliğine gidilmeyecek. Buna göre sürücüler hangi basamaktalarsa orada kalmaya devam edecek.

Poliçesini erken yenileyenler için yeni kural

Yeni düzenlemede, poliçesini süresinden önce yenileyenlere ilişkin de düzenlemeye gidilecek.

Önceden, yeni poliçe devreye girene kadar meydana gelen kazalar sürücünün basamağını etkilemiyordu. Artık erken poliçe yenileyen ve bu süreçte kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları bir alt seviyeye düşürülecek.

Genelgeyle birlikte hasarsız sürücülerin hakları korunurken, hasarlı sürücülere sağlanan haksız avantajlar da ortadan kaldırılacak.