Trafik sigortasında yeni fiyatlar belli oldu: En yüksek prim 423 bin TL

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul’da otomobil sahiplerinin trafiğe çıkabilmesi için dördüncü basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde 19 bin 405 lira prim ödemesi gerekiyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüler ise denetimlerde yakalanmaları halinde para cezasının yanı sıra aracın trafikten men edilmesiyle karşı karşıya kalıyor.

Trafik sigortasında risk farkı 6 kata çıktı

Trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 2’lik artış yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar, risk basamaklarına göre önemli ölçüde değişiyor. İstanbul’da en riskli grupta yer alan, sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı araç sahibi için prim 58 bin 214 liraya yükselirken, hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8’inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 702 lira olarak belirlendi. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 56 bin 566 lira, 8’inci basamaktaki sürücünün primi ise 9 bin 428 lira oldu. İzmir’de ise aynı basamaklarda primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak uygulanacak.

Ticari taksilerin trafik sigortası belli oldu

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 172 bin 447 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 28 bin 741 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 167 bin 566 lira, en düşük 27 bin 928 lira, İzmir'de en yüksek 162 bin 686 lira, en düşük de 27 bin 114 lira olarak belirlendi.

İstanbul’da otobüslerin trafik sigortası cep yakıyor

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 423 bin 661 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 70 bin 610 lira oldu.

1.246 TL ceza ve trafikten men

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.

Geç yaptırana yüzde 50, en riskli sürücüye yüzde 200 zam

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

0'ncı basamağa düşmek için, sürücünün 1'inci basamakta bulunduğu yıl içinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazası yapması ve sigortadan tazminat ödenmesi gerekir.

0'ncı basamak, en riskli sürücü grubu olarak kabul edilir ve zorunlu trafik sigortası primine yüzde 200 oranında zam (sürprim) uygulanıyor.