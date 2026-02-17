Trafik ve kasko sigortasında tazminat tutarı 239,3 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri verileri, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarlarının yükseldiğini ortaya koydu.

Verilere göre, geçen yıl söz konusu iki sigorta branşında toplam 389,1 milyar lira prim üretildi. Aynı dönemde 4 milyon 297 bin 994 mağdur için toplam 239,3 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı.

Toplam tazminat tutarı bir önceki yıla oranla yüzde 56,4 artarken, ödeme yapılan mağdur sayısında yüzde 8,4'lük bir yükseliş kaydedildi.

Ödeme detayları

Trafiğe çıkan araçlar için zorunlu olan trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri, 2025'te 2 milyon 782 bin 94 mağdura 145,4 milyar lira ödeme yaptı. Bu branşta sağlanan toplam teminat adedi 27 milyon 866 bin 638, yazılan prim tutarı ise 242 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Araç tiplerine göre tazminat dağılımı şu şekilde oluştu:

Araç Tipi Tazminat Tutarı (Milyar TL)

Otomobil 82,8

Kamyonet 30,3

Kamyon 6,7

Toplamda 9 milyon 846 bin 264 adet teminat

İsteğe bağlı olarak yaptırılan ve araç sahiplerinin kendi araçlarını güvence altına aldığı kasko sigortasında ise geçen yıl 1 milyon 151 bin 900 mağdur için 93,9 milyar lira tazminat ödendi. Toplamda 9 milyon 846 bin 264 adet teminatın verildiği bu branşta, yazılan prim tutarı 147,1 milyar lira oldu.

Kasko kapsamında en yüksek tazminat 68,5 milyar lirayla otomobiller için ödenirken, bu grubu 10 milyar lirayla kamyonetler ve 6,3 milyar lirayla çekiciler takip etti.

Kaza sonucu vefat veya sakatlık durumlarını kapsayan ferdi kaza sigortası verilerine bakıldığında, aynı dönemde 1098 mağdura toplam 36 milyon lira tutarında tazminat ödemesi yapıldığı görüldü.