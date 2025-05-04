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Trafikten men cezası: Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Otomobilin kamyonun altına girmesiyle yaşanan trafik kazalarında ölümleri en aza indirmek için kanun teklifi hazırladı. Buna göre darbe tamponu tır ve kamyonlara mecburi olacak" dedi.

Haber Merkezi
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Trafikten men cezası: Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, trafik güvenliğini artırmak maksadıyla, birçok ülkede mecburi olan yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlardaki ‘darbe tamponunun’ Türkiye’de de zorunlu hâle getirilmesi için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı aşan motorlu araçlar ve bunların römorklarında arka alt koruma sistemi (darbe tamponu) bulundurulması zorunlu hâle getiriliyor.

Darbe tamponu bulunmayan araçların trafikten menedilmesi ve sürücülerine de 2 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Ersoy teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

"Kara yolu taşımacılığı, ülkemizin ekonomik, ticari ve sosyal hayatında büyük önem taşımaktadır. Ancak kara yolu taşımacılığında kullanılan motorlu taşıtların sebep olduğu trafik kazaları, can ve mal kayıplarına yol açmakta; özellikle ağır tonajlı araçların karıştığı kazalarda daha ciddi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Trafik güvenliğini artırmak ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok gelişmiş ülkede, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda arka alt koruma sistemlerinin (darbe tamponu) bulundurulması zorunlu hâle getirilmiştir. Bu sistemler, özellikle küçük araçların arkadan çarpması hâlinde ağır araçların altına girmesini engelleyerek ölümcül kazaların önüne geçmektedir. Bu düzenleme ile kara yolu trafik güvenliğinin artırılması, can kayıplarının önlenmesi ve ülkemizin uluslararası teknik mevzuatla uyumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

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