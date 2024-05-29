Traktörünün deposunu dolduran tarlasına koşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında çiftçilere mısır tohumu ve katı organomineral taban gübresi desteği sağladı. Yüzde 50 hibeli destek doğrultusunda traktörlerine mazot doldurarak tarlalarının yolunu tutan üreticiler, mısır tohumlarını ekmeye başladı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, talep üzerine bu yıl yaklaşık bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu verildi. Daha önce verilen mazot desteğiyle birlikte Kocaeli genelinde atıl durumdaki yaklaşık 40 bin dekar mısır tarlası desteklenmiş oldu.

"Boş ve atıl tarla kalmadı"

Kandıra Esentepe Mahalle Muhtarı Nuri Er, Büyükşehir’in sunduğu desteklerden memnuniyetini dile getirerek, "Çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Mısır, buğday ekiyoruz. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün desteklerinden yararlandık. Destekler çok güzel, çiftçiler olarak memnunuz. Üretim yapmak için ihtiyacımız vardı. Daha çok ekmek için daha çok destek gerekiyor. Daha önce çiftçiler arazilerin tamamını ekemiyordu bu desteklerle birlikte artık boş ve atıl tarla kalmadı. Bu sayede üretim de arttı. Şimdi Büyükşehir’in verdiği mısır tohumu ve gübre desteğiyle ekime başladık. Haziranın ortalarında hasada başlayacağız. İnşallah bu sezon bereketli geçer. Tohumlar kaliteli. Geçen sene ektim, dönümünde bir ton aldım, bereketli geçti. Büyükakın gerçekten çiftçi dostu bir belediye başkanımız. Çiftçiler ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu desteklerin sürmesini istiyoruz"

Kandıra Alaybey Mahalle Muhtarı Lütfi Erbay ise "Daha çok hayvancılık yaptığımız için 200 dönüm arazimde ağırlıklı olarak yem bitkisi ekimi yapıyoruz. Büyükşehir, özellikle yem bitkisi konusunda ciddi destekler veriyor. Mazot olsun, gübre olsun, tohum olsun. Bu desteklerin sürmesini istiyoruz. Tahir Büyükakın Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. Büyükşehir’in destekleriyle birlikte çiftçimiz nefes almaya başladı, Kandıra’da ekilmedik toprak hemen hemen kalmadı. Bu destekler, sürdürülebilir tarım için gerçekten çok önemli. Mahallem ve bütün çiftçiler adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Eskiden özellikle gençler köylerden şehre gittiler. Emekli olanlar ve şehirde yaşayanlar bu desteklerden sonra artık köylerine gelip tarlalarını, bahçelerini ekmeye başladı. Bu sayede belli ölçüde hem köyden kente göç durdu hem de şehirde yaşayanlar köylerine geri dönmeye başladı. Bu güzel bir gelişme" ifadelerini kullandı.