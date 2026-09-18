Trakya Birlik ayçiçeğinde 37 TL dedi, üretici hayal kırıklığı yaşadı

VEYSEL AĞDAR

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, hasat döneminin başında piyasada 39-40 bin liraya kadar çıkan fiyatlara dikkat çekerek, “Ürününü erken dönemde açık piyasada satanların bu fiyatlardan ödeme aldığını, Trakya Birlik’e güvenerek ürününü bekleten üretici, bugün 37 bin liradan ürününü verecek” dedi.

“Beklentimiz 38-39 liraydı”

Durmaz, üreticinin beklentisinin ton başına 38-39 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, hasadın ilk döneminde piyasada 39-40 bin lira seviyelerinin görüldüğünü söyledi. “Birlik piyasa koşullarını takip etti ama üreticinin beklentisi bunun üzerindeydi” diyen Durmaz, özellikle ürününü bir ay önce Trakya Birlik’e teslim eden üreticinin fiyat açıklamasını beklemek zorunda kaldığını, bu süreçte paranın maliyetinin de üreticinin yükünü artırdığını kaydetti.

“Bu fiyat üreticinin altına dinamit koydu”

Trakya Birlik’in açıkladığı fiyatın üreticiyi zor durumda bırakacağını savunan Durmaz, birliklerin üreticilerin ortak sesi olması gerektiğini belirtti. Durmaz, “Yağlı tohumların açıkladığı bu fiyatlar ne yazık ki çiftçinin altına dinamit koymuştur” dedi. Üreticinin gelecek sezon ekim kararlarının da açıklanan fiyatlardan etkileneceğini belirten Durmaz, yüksek maliyetler karşısında üreticinin daha düşük girdi kullanma ve tarımsal işlemleri azaltma yoluna gidebileceğini söyledi. Durmaz, üreticinin ayçiçeğinde gelecek sezon verim ve maliyet risklerini azaltmak amacıyla daha düşük maliyetli üretim yöntemlerine yönelebileceğini belirterek, bunun da verim kaybı riskini beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

“Üreticinin hakkını savunamadı”

Trakya Birlik’in üreticinin haklarını korumak için daha güçlü bir tutum ortaya koyması gerektiğini savunan Durmaz, Birliğin özellikle ithalat kararları ve piyasa düzenlemeleri konusunda ilgili kamu kurumlarıyla daha etkin görüşmeler yürütmesi gerektiğini söyledi. Durmaz, “Yağlı tohum üreticisini iyi savunamadılar. Devlete, Tarım Bakanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na üreticinin durumunu daha güçlü anlatmaları gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Çukobirlik’in de ayçiçeğinde önce 35 bin lira seviyesinde açıkladığı fiyatı daha sonra 37,5 bin liraya revize ettiğini hatırlatan Durmaz, benzer şekilde Trakya Birlik’in de üretici lehine daha yüksek bir fiyat için mücadele etmesi gerektiğini savundu.

“Maliyet sadece mazot ve gübre değil”

Ayçiçeğinde üretim maliyetlerinin bölge ve verime göre önemli ölçüde değiştiğine dikkat çeken Durmaz, özellikle kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde dekara 120-130 kilogram, yağış alan bölgelerde ise 200-250 kilogram civarında verim alınabildiğini söyledi.

Çiftçinin maliyetinin yalnızca mazot, gübre ve tarımsal girdilerden oluşmadığını vurgulayan Durmaz, arazi kirası, finansman maliyeti ve aile giderlerinin de üretim ekonomisinin bir parçası olduğunu ifade etti. Durmaz, “Çiftçinin sadece mazot ve gübre maliyeti yok. Çocuğu okuyor, borcu var, arazi kirası var, paranın maliyeti var. Bunların tamamını hesaba katmak gerekiyor” diye konuştu.

“Birlikler üreticinin sesini birlikte duyurmalı”

Üretici kuruluşlarının kamu kurumları karşısında daha güçlü bir ortak tutum sergilemesi gerektiğini savunan Durmaz, bölgedeki ziraat odaları ve üretici örgütlerinin bir araya gelerek Tarım ve Ticaret Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunmasını istedi.

Durmaz, ayçiçeği üretiminin sürdürülebilmesi için üreticinin yalnızca mevcut fiyat üzerinden değil, artan tüm maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bütün kurumlarla birlikte hareket etmek gerekiyor. Üreticinin derdini birlikte anlatırsak sonuç alabiliriz” dedi.