Trakya Birlik, 2025/2026 üretim sezonu için ayçiçeği kesin alım fiyatını duyurdu. Yönetim Kurulu, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinde kilogram fiyatını 33 TL olarak belirledi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogram kesin alım fiyatını 33 lira olarak belirledi. Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı - Resim : 1

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, sezonda yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiceğinin avans ön alım fiyatını 28 TL olarak belirlemişti. Alınan kararla kilogramda 5 liralık fark ödemesi üreticiye yansıyacak.

