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Trakya bölgesinde petrol aranacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye’de faaliyet gösteren bir Azerbaycan şirketine, Edirne ve Kırklareli bölgelerinin geniş arazilerinde petrol arama izni verildiği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Trakya bölgesinde petrol aranacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, enerji nakil hatlarının yapımı için Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bulunan bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet biçiminde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Diğer yandan, Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye iki sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Petrol aram ruhsatı verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Kırklareli'ndeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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