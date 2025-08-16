  1. Ekonomim
  3. Trakya ihracatta hız kesmiyor: Temmuzda 209 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 209 milyon 199 bin 30 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisi ile üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 188 milyon 123 bin 140 dolar ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu.

Bölgenin temmuz ihracatında Kırklareli 11 milyon 790 bin 310 dolar ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 285 bin 580 dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı dönemine göre Tekirdağ ve Edirne'de ihracat artarken, Kırklareli'nde ise düşüş görüldü.

En çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapıldı

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapılırken, Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat 28 milyon 583 bin 700 dolar ile Almanya'ya, Kırklareli'nden 1 milyon 509 bin 840 dolar ile ABD'ye, Edirne'den de 1 milyon 493 bin 970 dolarla Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Söz konusu üç ilden ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat ise 1 milyar 289 milyon 668 bin 260 dolara ulaştı.

