Trakya tarlalarında buğday mesaisi

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuru toprağa tohumları ekmek zorunda kalan üreticiler, bu yıl yağışların ardından toprağın tava gelmesiyle buğday ekim çalışmalarını hızlandırdı.

Yaklaşık bir ay önce tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmalarına devam ediyor.

Buğday ekilişi Edirne ve Kırklareli'nde yüzde 70, Tekirdağ'da da yüzde 60 tamamlandı.

Bazı bölgelerde ise erken ekilen buğdaylar, yağışlarla çimlenerek boy salmaya başladı.

"Çiftçiler olarak bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi temenni ediyoruz"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine ekim döneminde etkili olan yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Yağışlarla toprağın sürülecek uygunluğa geldiğini ve buğday tohumlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Arabacı, "Son dönemde güzel yağışlar aldık ve üreticilerimiz buğday ekimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Erken ekilen buğdaylar çimlenmeye başladı. Ekim döneminin önemli bir kısmı tamamlandı. Çiftçiler olarak bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.