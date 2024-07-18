Trakya’da geçen ay 2 bin 437 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tekirdağ, en çok konut satışının gerçekleştiği il oldu. Verilere göre, Trakya bölgesinde haziran ayında toplam 2 bin 437 konut satışı gerçekleşti.
İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Trakya'da haziran ayında 2 bin 437 konut satışı gerçekleştirildi.
Konut piyasasında en yoğun satışın yaşandığı il Tekirdağ oldu
Haziran ayında Trakya Bölgesi’nde konut satışlarında önemli bir hareketlilik yaşandı. Trakya’da 2 bin 437 konut el değiştirdi. Trakya’nın konut piyasasında en yoğun satışın yaşandığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ’da bu dönemde bin 725, Kırklareli’nde 338 ve Edirne’de ise 374 konut satışı gerçekleştirildi.