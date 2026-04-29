Trakya’nın ihracat vizyonuna gençlerin imzası: TİGS 2026 finali tamamlandı

Trakya Bölgesi’ndeki işletmelerin dış ticaret odaklı nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve üniversite öğrencilerinin teorik birikimlerini saha tecrübesiyle birleştirmek amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması (TİGS) 2026, 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen final sunumlarının ardından şampiyonlarını ilan etti.

Teoriden küresel arenaya: 63 genç stratejistin hazırlık maratonu

Yarışma sürecine Tekirdağ Namık Kemal, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden katılan 3’er kişilik 21 takım, aylar süren yoğun bir strateji maratonuna adım attı. Mal ihracatı kategorisinde 14, hizmet ihracatı (sağlık turizmi) kategorisinde ise 7 takımın yer aldığı bu süreçte; 63 vizyoner genç, ilk olarak Trakya Kalkınma Ajansı'nın ev sahipliğinde, alanında uzman isimlerden "küresel pazarlara giriş" ve "sağlık turizmi" üzerine yoğunlaştırılmış teknik eğitimler alarak güçlü bir stratejik altyapı inşa ettiler.

Sahanın Kalbinde Çözülen Vakalar: Fabrika ve Hastanelerden Dünyaya Açılan Kapı Profesyonel eğitimlerini tamamlayan gençlerimiz, yarışmanın en can alıcı noktası olan saha görevleri için bölgenin önde gelen kuruluşlarına çıkarma yaptı. Mal ihracatı ekipleri Submed, Golf Kimya, Kutes Metal, Albond Alüminyum ve Armosan tesislerinde üretim bantlarını incelerken; hizmet ihracatı ekipleri Vatan Hastanesi, İrmet Hastanesi ve Trend Health kurumlarında uluslararası sağlık hizmetleri süreçlerini deneyimledi. Kurumlar tarafından her gruba atanan spesifik ürünler, tıbbi branşlar ve hedef ülkeler üzerine pazara giriş stratejisi hazırlayan gençler, uzman mentörlerin rehberliğinde projelerini kusursuzlaştırarak final sahnesine taşıdı.

İhracatın yeni nesil liderleri gurur tablosunu çizdi

Aylarca süren emeğin son durağı olan final sahnesinde takımlar; bölge akademisyenleri, sektör temsilcileri ve Trakya Kalkınma Ajansı’ndan oluşan geniş katılımlı jürinin karşısına çıktı. Titiz değerlendirmeler sonucunda her iki kategoride de (mal ve hizmet ihracatı) ilk 3’e girmeyi başaran toplam 6 takım, şampiyonluk ödüllerini havaya kaldırarak zirveye adını yazdırdı. Jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda Mal İhracatı kategorisinde Kapital 22 takımı birinci, Exportus ikinci, Çapraz takımı ise üçüncü oldu. Bölgenin sağlık turizmi potansiyelini ortaya koyan hizmet ihracatı kategorisinde ise Bridgehealth birinci olurken, EAG’le ikincilik, Chich Trade ise üçüncülük derecesiyle kürsüdeki yerini aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmada süreci şu sözlerle özetledi:

"Sadece kazananlar değil, yarışmaya katılan 63 gencimizin her biri Trakya’nın dünyayla kuracağı yeni köprülerin mimarı olduklarını kanıtlamıştır. Amacımız, bölgemizdeki işletmelerin nitelikli istihdam ihtiyacını karşılarken, gençlerimizin profesyonel stratejilerini onlarla buluşturmaktı. Bu muazzam ekosistemi var eden paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm gençlerimizi kutluyoruz."

TİGS 2026, kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin ihracat ekseninde nasıl somut bir başarı hikayesine dönüşebileceğini kanıtlayarak bölge hafızasındaki yerini aldı.