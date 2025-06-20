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Transatlantic Petroleum'un petrol işletme ruhsatı 57 yıl sonra TPAO'ya geçti

Transatlantic Petroleum'un Batman'daki 57 yıllık petrol işletme ruhsatı TPAO'ya devredildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ruhsat 20 yıl süreyle TPAO'da kalacak.

Haber Merkezi
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Transatlantic Petroleum'un petrol işletme ruhsatı 57 yıl sonra TPAO'ya geçti
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Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Batman'da bulunan kara sahasına ait petrol işletme ruhsatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Transatlantic Petroleum'un ruhsatı 57 yıldır yürürlükteydi

Buna göre, 3 bin 596 hektarlık sahada Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'ye ait işletme ruhsatının süresi 1 Haziran itibarıyla sona erdi. İlk olarak 15 Kasım 1967'de verilen ruhsat, yaklaşık 57 yıldır yürürlükteydi.

 20 yıl süreyle TPAO'ya devredildi

Bu kapsamda "İR/TPO/K/829" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 2 Haziran'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredilmesi kararlaştırıldı.

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Batman'da bulunan kara sahasına ait petrol işletme ruhsatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşletme ruhsatının süresi 1 Haziran'da sona erdi

Buna göre, 3 bin 596 hektarlık sahada Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'ye ait işletme ruhsatının süresi 1 Haziran itibarıyla sona erdi. İlk olarak 15 Kasım 1967'de verilen ruhsat, yaklaşık 57 yıldır yürürlükteydi.

Bu kapsamda "İR/TPO/K/829" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 2 Haziran'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredilmesi kararlaştırıldı.

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