trex, yeni kurumsal yapısıyla iddiasını artırdı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa merkezli şirket, yalnızca Türkiye’de değil, üç kıtada 23 ülkede sunduğu çözümlerle küresel pazarda da etkinliğini artırıyor.

Veriye dayalı sistematik yaklaşım

trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, şirketin dijital dönüşüm ve yapay zekâ çalışmalarını aceleci değil, veriye dayalı ve sistematik bir yaklaşımla yürüttüğünü vurguladı.

Dijitalleşmenin sadece teknoloji yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Özdemir, “Doğru planlama, doğru ekip ve doğru kurguyla ilerlenmeyen dönüşüm projeleri beklenen faydayı sağlamıyor. Türkiye’nin dijitalleşme seviyesi orta düzeyde. Endüstri 4.0 araştırmalarında ortalama 2,5 puanla ‘kötü değil ama yeterli de değil’ bir noktadayız. Ancak özellikle otomotiv sektörünün etkisiyle önemli bir deneyim birikimine sahibiz” dedi.

1997’den bu yana işletmelerin dijitalleşmesi üzerine çalıştıklarını ifade eden Özdemir, 110 kişilik uzman kadroyla otomotiv, kablo, gıda ve dolum tesisleri başta olmak üzere farklı sektörlerde üretim verisinin toplanması, analiz edilmesi ve karar destek sistemlerine dönüştürülmesi üzerine yoğunlaştıklarını aktardı. Otomotiv sektöründe kazanılan disiplinin, şirketin diğer alanlara hızlı biçimde yayılmasını sağladığını belirten Özdemir, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan çok sayıda tesiste saniyelik üretim verilerinin izlenip raporlandığını kaydetti.

Dijital dönüşüm yatırımlarında küresel ölçekte başarı oranının düşük olduğuna dikkat çeken Özdemir, plansız ve arka planı iyi kurgulanmamış projelerin verimlilik yerine maliyet artışına yol açtığını vurguladı.

“Dijital dönüşümde en büyük risk panik”

Sanayideki en büyük riskin “geri kalıyoruz” endişesiyle yapılan plansız yatırımlar olduğunu belirten Özdemir, dijital dönüşümün uzun soluklu bir süreç olduğunu söyledi. TOBB bünyesinde yürütülen çalışmalarda da bu yaklaşımı savunduklarını ifade eden Özdemir, yönlendirici ve bütüncül bir dijital dönüşüm ekosistemine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde hızlanan sanayileşme hamlelerinin trex için stratejik büyüme alanı oluşturduğunu belirten Özdemir, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında açıklanan sanayi yatırımlarının bölgede yeni pazarlar yarattığını kaydetti.