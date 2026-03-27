trex’ten yazılım çözümlerinde küresel büyüme hamlesi

ERHAN BEDİR / BURSA

Üretim verisinin toplanması, analiz edilmesi ve karar destek sistemlerine dönüştürülmesi alanında faaliyet gösteren trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş., küresel ölçekte büyümesini sürdürüyor. Şirket, 3 kıtada 23 ülkede sunduğu yazılım çözümleriyle otomotivden gıdaya, kablodan dolum tesislerine kadar farklı sektörlerde hizmet veriyor.

trex Dijital Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, dijital dönüşümün plansız ve aceleci adımlarla değil, sistematik ve veriye dayalı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. “Dijitalleşmenin tek başına teknoloji yatırımı değil, doğru planlama, doğru ekip ve doğru kurguyla hayata geçirilmesi gereken bir süreç olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Türkiye’de dijitalleşme seviyesi, yapılan çeşitli endeks ve araştırmalara göre orta seviyede bulunuyor. Büyük ölçekli firmalar üzerinde yapılan Endüstri 4.0 araştırmalarında Türkiye’nin ortalama puanı 2,5 seviyesinde ölçülürken, trex bu tabloyu ‘kötü değil ama yeterli de değil’ şeklinde değerlendiriyor. Şirkete göre Türkiye, dijitalleşmede özellikle otomotiv sektörünün etkisiyle önemli bir deneyim birikimine sahip” dedi.

"Otomotivden gıdaya, küresel ölçekte yazılım çözümleri"

trex’in, 1997 yılından bu yana işletmelerin dijitalleşmesi üzerine çalıştığını kaydeden Özdemir, “Bugün 110 kişilik deneyimli kadromuzla 3 kıtada, 23 ülkede aktif olarak yazılım çözümleri sunan trex, otomotiv, kablo, gıda ve dolum tesisleri gibi farklı sektörlerde üretim verisinin toplanması, analiz edilmesi ve karar destek sistemlerine dönüştürülmesi üzerine yoğunlaşıyor. Otomotiv sektörü trex’in en güçlü olduğu alanların başında geliyor. Bu sektörde kazanılan disiplin, veri yönetimi ve üretim kültürü, şirketin diğer sektörlerde de hızla yayılmasını sağlamış durumda. trex, otomotivde edindiği deneyimi global markaların dolum tesislerine de taşıyor. Avrupa’dan Afrika’ya uzanan çok sayıda tesiste üretim makinelerinden saniyelik veri toplayarak üretim performansını izliyor ve raporluyor” şeklinde konuştu.

Dünyada dijital dönüşüm yatırımlarında başarı oranının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Özdemir, bunun temel nedenleri arasında; aceleyle yapılan yatırımlar, arka planı iyi tasarlanmamış projeler ve kurum içi süreçlerin yeterince analiz edilmeden dijitalleştirilmeye çalışılması yer alıyor.

"Dijitalleşmede fırsat daha kaçmadı"

trex’in çözümleri, binlerce ekipmandan saniyelik veri toplanmasını mümkün kıldığını ifade eden İlhan Özdemir, “Otomotiv tesislerinde el aletlerinden üretim makinelerine kadar on binlerce ekipmandan günlük milyarlarca veri satırı üretiliyor. Bu veriler manuel yöntemlerle toplanamayacak büyüklükte olduğu için dijital sistemler kritik önem taşıyor. Bu, noktada OT (Operational Technology) güvenliği de trex’in özellikle dikkat çektiği başlıklardan biri. Üretim sahasındaki makinelerin dijitalleşmesiyle birlikte, siber güvenlik risklerinin arttığına işaret ediliyor. Şirket, doğrudan güvenlik teknolojisi üretmese de sanayicilerin OT güvenliği konusunda farkındalık kazanması gerekir. Türkiye olarak dijitalleşmede notumuz düşük ama fırsat daha kaçmadı” şeklinde konuştu.

"Yapay zekâ verimlilik aracı, karar mekanizması değil"

Yapay zekâ günümüzde “oyun değiştirici” bir teknoloji olarak görülse de bugünkü yapay zekâ sistemlerinin insan sezgisi ve stratejik karar alma yetisinin yerini alamayacağını dikkat çeken Özdemir, “Şirket içinde yapay zekâ kullanımını ölçen KPI’lar oluşturulmuş durumda. Amaç; yazılım geliştirme ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırmak. Ancak trex’e göre yapay zekâ özellikle ‘kural bazlı ve tekrarlayan işler’ için son derece etkili. Stratejik kararlar, öngörü ve sezgi gerektiren alanlarda ise insan faktörünün önemi devam ediyor. Yapay zekâ sistemlerinde ‘halüsinasyon’ olarak bilinen hata üretme sorununun mevcut teknolojiyle tamamen ortadan kalkmayacak” dedi.

5G’nin sektörde oyun değiştirici bir rolünün olduğunu hatırlatan Özdemir, hız arttıkça veri okuma özellikle de otomobil, sağlık, bilgisayar ve makine sektörlerinde daha hızlı olmayı gerektirdiğini kaydederek, “Hız gerçek zamanlı iş demek. Bu da firmalar için maliyet ve tasarruf anlamına geliyor. Sektördeki dev firmalar için bu yeni fırsatlar anlamına gelir. Tüm dünya özellikle de Çin 5,5G’yi tüketiyor ve bununda sektörel avantajlarını çok iyi kullanıyor” dedi.

"Dijital dönüşümde en büyük risk panik"

Sanayideki en büyük tehlikenin “geri kalıyoruz” endişesiyle plansız dijital dönüşüm yatırımlarına yönelmek olduğunu ifade eden Özdemir, “Dijitalleşmenin bir trend değil, uzun soluklu bir dönüşüm sürecidir. Bu sürecin regülasyonlar, ortak standartlar ve sektörel yol haritalarıyla desteklenmesi gerekir. Endüstriyel yazılım ve üretim sahası dijitalleşmesi alanında yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada rekabetçi bir oyuncu olarak konumlanıyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde son yıllarda hızlanan sanayileşme hamleleri, şirket için stratejik bir büyüme alanı oluşturuyor. Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyon Belgesi kapsamında açıkladığı sanayi stratejisi, ülkede 30 bin yeni üretim tesisinin kurulmasını hedefliyor. Petrol dışı ekonomiye geçiş sürecinde çok büyük kaynakların sanayi, üretim teknolojileri ve dijitalleşmeye aktararak bölgede yadsınamaz ölçekte yeni pazarların oluşmasına sebep oldu” şeklinde konuştu.