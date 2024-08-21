  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tropikal meyve guavada hasat zamanı
Takip Et

Tropikal meyve guavada hasat zamanı

Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesinin bu yılki hasadına Mersin’in Silifke ilçesinde başlandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tropikal meyve guavada hasat zamanı
Takip Et

Silifke'ye Sökün Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide 700 guava ağacı bulunduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, tropikal bir meyve olan guavanın özellikle orta Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan’da çok büyük plantasyonlarda yetiştirildiğini söyledi.

Guava, hassas bir meyve

Türkiye’de ilk ticari guava bahçesini kendisinin yaptığını ifade eden Levent, “700 civarında ağacım ve yaklaşık 6-7 ton civarında ürün elde ediyorum. Dünya’da ortama ağaç başına 10 kilogram hasat yapılırken, bizde bu rakam kimi zaman 100 kilograma kadar çıkıyor. Guava meyvesi dalından koparılıp yenebilen bir meyve. Hasadı çok kolay. Çünkü ağaçlarında limon gibi tikeni yok. Olgunlaştığında elle çok kolay hasat edilebilen bir meyve. Hasadı direkt ambalaj kutularına yapmak gerekiyor, çünkü çilek gibi de hassas bir meyve” dedi.

"Satıcılara maksimum 50 TL’ye satmalarına izin verdim"

Bu yıl kilosunu 25 TL’den pazarladığını ve satıcılara maksimum 50 TL’ye satmalarına izin verdiğini belirten Mustafa Levent, “50 TL’nin üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Aslında Guava bir sanayi meyvesi. Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye’de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyvenin ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Sağlık bakımından da önemli bir meyve olduğuna vurgu yapan Levent, “Guava meyvesinde yüksek oranda doğal likopen olduğu için özellikle hastalıklarla mücadele etmekte doktorlarda tavsiye etmekte. İçeriği nedeniyle hücre yenilemeye yardımcı olduğu için gelişimi zayıf çocuklara doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. İnternet ortamında bir çok hastalığa tavsiyesi var ama bu bir ilaç değil, bir meyve” dedi.

Prince Group, ‘Prince Holding’ olarak yeni bir döneme adım atıyorPrince Group, ‘Prince Holding’ olarak yeni bir döneme adım atıyorŞirket Haberleri

 

Küresel piyasalarda negatif seyirKüresel piyasalarda negatif seyirEkonomi

 

Ekonomi
TÜİK açıkladı: Balıkesir'de araç sayısı 619 bin 590 oldu
TÜİK açıkladı: Balıkesir'de araç sayısı 619 bin 590 oldu
ASO Başkanı Ardıç: Varlığı cezalandıran vergi sistemi telafisi güç zarara yol açar
Ardıç: Varlığı cezalandıran vergi sistemi telafisi güç zarara yol açar
Türk somonu ihracatı 93 milyon 923 bin 74 dolara ulaştı
Türk somonu ihracatı 93 milyon 923 bin 74 dolara ulaştı
Havuç üretiminde teknolojik aletlerle yüzde 500 artış
Havuç üretiminde teknolojik aletlerle yüzde 500 artış
AHES GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Dev şirket talep topluyor!
AHES GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Dev şirket talep topluyor!
Yazılım sektörü istihdamındaki sert düşüş etkisini sürdürüyor
Yazılım sektörü istihdamındaki sert düşüş etkisini sürdürüyor