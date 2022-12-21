TRT bandrol ücretlerinde değişiklik yok

Ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek elektronik cihazlardan alınan maktu ücretlerde 2023 yılı için değişiklik yapılmadı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bu kapsamda getirilecek cep telefonları, bilgisayar, televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve işitsel yayınları alabilen cihazlardan 2023 yılında alınacak maktu ücretler, 2019 yılında yayımlanan 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer alan şekilde belirlendi.

İlgili Cumhurbaşkanı kararıyla bu cihazlardan; cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro, televizyonlar için 8-80 euro maktu ücret alınması öngörülüyordu.

Söz konusu maktu ücretlerde en son, 2019'da yayımlanan 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılında uygulanmak üzere değişiklik yapılmış, 2021 ve 2022 yıllarında ödenecek maktu ücretler ise 1841 sayılı kararda belirtilen şekilde düzenlenmişti.