Trump: Çin, Panama Kanalı’nı ele geçirmeye çalışıyor, izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota eyaletindeki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi’nin açılış programında konuştu. Buradaki konuşmasında eski Başkan Roosevelt’i "hayranlık duyduğu bir isim" olarak nitelendiren Trump, Panama Kanalı’nın Roosevelt döneminde Amerika tarafından inşa edildiğini söyledi. Kanalın inşası sırasında 38 bin Amerikalının sıtma ve diğer sebeplerden hayatını kaybettiğini savunan Trump, dönemin en büyük ve en pahalı projesi olan kanalın kontrolünün devredilmesini eleştirdi.

Daha önceki açıklamalarında Panama Kanalı’nı kontrol altına almak için askeri güç kullanabileceğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında İran’daki savaşa ve Venezuela’daki operasyona değindikten sonra bunları Panama Kanalı ile ilişkilendirdi.

Trump, "Panama Kanalı’nı verdik. Ve yaptıkları ilk şey ne oldu biliyor musunuz? Gemiler için fiyatları dört katına çıkardılar. Ve tek bir gemi bile kaybetmediler. Sonra fiyatları iki kez daha artırdılar. Yine tek bir gemi bile kaybetmediler. Kanalı vermek ne kadar aptalcaydı. Ve şimdi ise Çin, Panama Kanalı’nı ele geçirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tamam mı?" dedi.

"Korunmak için Çin'e ve başka ülkelere bakıyorlardı"

Roosevelt döneminde ABD’nin büyük güce ulaştığını fakat günümüzde ABD’nin çok daha güçlü olduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan Kralı bir yıl önce bana, Biden döneminde ülkeniz ölü gibiydi. Sizden umudu kesmiştik, demişti. Korunmak için Çin’e ve başka ülkelere bakıyorlardı. Başkalarına yöneliyorlardı. "Şimdi ise dünyanın en gözde ülkesi sizsiniz" dedi. Bunu söyledi ve bu doğru. Şimdi, o zamankinden bile doğru. ABD, dünyanın en gözde ülkesi" ifadelerini kullandı.

"Doğumla vatandaşlık meselesini halledeceğiz"

ABD’de Yüksek Mahkeme’nin kendi aleyhindeki doğumla vatandaşlık kararına da değinen Trump, "Doğumla vatandaşlık meselesini halledeceğiz. Çünkü bu, başka ülkelerden gelen zengin insanlar için tasarlanmamıştı" dedi.

ABD’de doğan herkesin Amerikan vatandaşı sayılması uygulamasının istismar edildiğini savunan Trump, "Bu, Çin’den özel jetlerle gelen zenginler için tasarlanmamıştı. Kölelerin bebekleri için tasarlanmıştı. Bu yüzden, yanlış karar verdiler. Ama sorun değil" dedi.

"Her şey üzerinde tam kontrolümüz var"

Petrol fiyatlarının hızla düştüğünden bahseden Trump, "Yakıt fiyatlarının hızla düştüğünü görüyorsunuz. Tam da söylediğim gibi, taş gibi düşüyor. Çünkü gemiler, Hürmüz Boğazı’ndan çıkıyor. Kimsenin daha önce görmediği sayılarda çıkıyorlar. Rekor kırıyoruz. Petrol düşüyor. Size düşeceğini söylemiştim. Her şey üzerinde tam kontrolümüz söz konusu. Bu, Amerika’nın altın çağının başlangıcı" ifadelerini kullandı.

Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramı ile Panama Kanalı’nı konuştu

Trump, konuşması öncesinde yeni kütüphanede eski Başkan Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramı ile sohbet etti. Trump, buradaki konuşmasında Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramına, "Panama Kanalı’nı en büyük başarınız olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

Roosevelt’i temsilen oluşturulan hologram, "O dönemde evet. Kanal, hiç şüphesiz en çok gurur duyduğum mücadelelerden biridir" ifadeleriyle cevap verdi.

Temsili hologramın ayrıca, "Gemilerin oradan geçerek dünyanın haritasını sonsuza dek değiştireceğini düşündüğümde, kalıcı bir iz bıraktığımı hissettim. Dünyanın haritasını sonsuza dek değiştireceğini biliyordum" dediği duyuldu.