Trump: Çin'e misilleme olarak ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Çin’in, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde neredeyse tüm ürünlerinde — hatta bazıları kendi üretimi olmayan mallarda dahi — geniş çaplı ihracat kısıtlamaları uygulayacağını belirten son derece sert bir mektubu dünyaya gönderdiği ve ticarette olağanüstü agresif bir tutum benimsediği yeni öğrenildi. Bu karar, istisnasız tüm ülkeleri etkilemekte olup, açıkça yıllar önce planlanmış bir stratejinin parçası görünmektedir. Uluslararası ticaret tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu adım, diğer ülkelerle ilişkiler açısından da ahlaki bir skandaldır.

"Ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak"

Çin’in bu benzeri görülmemiş tavrı karşısında — benzer şekilde tehdit edilen diğer ülkeler adına değil, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri adına konuşarak — ABD, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren (veya Çin’in atacağı ilave adımlara bağlı olarak daha da erken bir tarihte) Çin’den yapılan ithalata mevcut tarifelere ek olarak %100 gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlar için de ihracat kısıtlamaları getirilecektir.

Çin’in böylesine bir adım atmış olmasına inanmak güç, ancak gerçek bu — ve artık tarih yazılmıştır. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederiz.

Ne olmuştu?

Trump, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Çin'in hasmane tutum sergilemeye başladığını ifade etmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2 hafta içinde gerçekleşecek olan görüşmesi için bir neden kalmadığını belirtmişti.

Ayrıntılar geliyor...