Trump: Çok kısa sürede Fed'de çoğunluğu elde edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevine son vermesine ilişkin soruları yanıtladı.

Cook'un bu girişime karşı dava açacağını açıklamasına dair görüşü sorulan Trump, "Her zaman yasal mücadelelerim oldu. Yıllarca süren, sahtekar insanlarla yasal mücadelelerim oldu. (Cook) bir kural ihlali yapmış gibi görünüyor, ama o bir kural ihlali yapamaz, özellikle de bu kural ihlalini, çünkü düşünürseniz, o mortgage oranlarından sorumlu." diye konuştu.

Trump, Cook'un pozisyonu için bir isim düşünüp düşünmediğine yönelik soru üzerine de bu görev için iyi adaylar olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ı "kötü bir tavsiye" ile göreve aday gösterdiğini söyleyen Trump, "çok geç" lakabını taktığı Powell'ın ABD'ye çok para kaybettirdiğini ve konut piyasasına zarar verdiğini öne sürdü.

Trump, konut sektörünün iyi durumda olduğunu ancak "Powell'ın yüksek faiz oranları" dolayısıyla sektörün olabileceğinden daha zayıf olduğunu dile getirdi.

Bu sorunu çok kısa sürede çözeceklerini anlatan Trump, "Neyse ki çok çabuk gidiyor." diyerek Fed Başkanının görev süresinin yakında dolacağına işaret etti.

Trump, "Çok kısa bir süre içinde çoğunluğu elde edeceğiz, çoğunluğu elde ettiğimizde her şey harika olacak, konut piyasası hareketlenecek ve her şey harika olacak." dedi.

Çok yüksek faiz ödendiğine değinen Trump, konut sektöründeki tek sorunun bu olduğunu savundu.

Trump, "Faiz oranlarını biraz düşürmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımızda, çok büyük bir fark olacak." değerlendirmesinde bulundu.