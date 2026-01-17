Trump dediğini yaptı! Grönland'a destek veren 8 AB ülkesine gümrük vergisi kararı

Danimarka, Norveç, İsveç, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya 1 Şubat'tan itibaren gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak.

Donald Trump, ABD'nin Grönland'ı satın alma planlarına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklarken, dünyayı yeni bir ekonomik gerileme sürükledi.

ABD Başkanı Truth Social'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yıllarca Danimarka'yı, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını ve diğer ülkeleri gümrük vergisi veya başka herhangi bir ödeme şekli almadan destekledik. Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi - Dünya barışı tehlikede!

Trump, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı: "ABD, Danimarka ve/veya bu ülkelerin herhangi biriyle, onlarca yıldır onlara azami koruma da dahil olmak üzere yaptığımız her şeye rağmen, çok şeyi riske attıkları için derhal müzakereye açıktır.""