Trump endişesi Çinli üreticiyi Türkiye’ye çekti

VEYSEL AĞDAR / ŞANLIURFA

Termosan Çelik, Termomug Çelik ile ikinci yatırımını yine Şanlıurfa’da yapacak. 25 milyon dolara mal olacak yatırım Çinliler ile ortak gerçekleştirilecek. Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, günlük 40 bin adet üretimle mevcut kapasitelerini dört katına çıkaracak Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedeflediklerini söyledi. 1990’lı yıllarda ithalatçı olarak sektöre adım attıklarını, 2013’te üretime geçme kararı aldıklarını kaydeden Yılmaz, 2016'da Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk ve tek çelik termos üretim tesisi olan Termosan Çelik’i kurarak çelik termos endüstrisini ilk defa Çin dışına çıkardıklarını vurguladı.

Yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ithalatı ikame ettiklerini ve 45 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Yılmaz, 80’den fazla markaya da ‘private label’ üretim yaptıklarını belirtti. Türkiye’deki tüm havayolu şirketlerinin uçaklarında ikram için kullanılan termosları ürettiklerini vurgulayan Yılmaz, “Cooker Termos, Vestel, Karaca, Emsan, English Home ve LCW gibi markalara üretim yapıyoruz. 300 ml’den 5 litreye kadar geniş bir ürün yelpazemiz var” dedi.

Çinli ortakla kapasite dört katına çıkacak

2022 yılında yıllık üretim kapasitesini 4 katına çıkarmak ve esas olarak ihracata çalışacak tesis için çalışmalara başladıklarını kaydeden Yılmaz, proje için makine siparişi vermeye hazırlanırken Çin’den ortaklık teklifi aldıklarını anlattı.

Yılmaz, şöyle devam etti: “Mevcut tesisimizde danışmanlığımızı yapan ve makine tedarikçimiz olan ve Dai Bin ve Çin’de büyük bir kapasite ile termos üreten Zhejiyang Yongheng HouseHold’un Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao yeni projede ortak olmak istediklerini söylediler. Özellikle Amerika pazarına hitap eden Çinli firmalar, Amerika - Çin arasında devam eden ticari çekişmelerden dolayı oradaki varlıklarını koruyabilmek için Çin dışında yatırım yapmaya yöneldiler. Biz de Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük ve teklifi kabul ettik. Şu an Türkiye’de ve Çin’de termos üretimi yapan iki farklı firma olarak, Termomug Çelik adı altında 25 milyon dolar yatırımla 35 bin metrekare alan üzerinde günlük 40 bin adet termos üretimi yapacağımız tesisimizi kuruyoruz. Mayıs 2025’te üretime başlamayı planlıyoruz. Made in Türkiye markamız ile Çin’in know-how’ını birleştirerek kısa sürede Türkiye’yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz.”

Endüstri 4.0 ilkeleriyle tasarlanan yeni tesiste robotik sistemler ile otonom üretim yapılacağını belirten Yılmaz, ayrıca en kısa sürede GES yatırımı yaparak ve paslanmaz çelikte geri dönüştürülmüş hammadde kullanarak sürdürülebilir üretim hedeflediklerini vurguladı.

“Hedefte mega müşteriler var, Stanley ile görüşüyoruz”

Halen cironun yüzde 25’i seviyesindeki ihracatı yeni yatırımla 2 yıl içinde yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Mehmet Nuri Yılmaz, “Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. Özellikle Amerika, 1,5 milyar dolarlık termos pazarı ile dünyanın en büyük alıcısı. Dev kahve zincirleri ve perakende zincirleri var. Stanley, Yeti gibi termos markaları ile görüşme halindeyiz. Daha önceleri de bizden talepleri vardı fakat kapasitemiz buna elverişli değildi. Termomug ile yakından ilgileniyorlar ve yılbaşından sonra kendilerine üretim yapmak için Ar-Ge ve denetim ön süreçlerine başlamak için görüşüyoruz” dedi.

“Tayvan ve Vietnam’a baktık, Türkiye’yi tercih ettik”

Çin’de yaklaşık 20 yıldır termos üretimi yaptıklarını ve dünyadaki önemli kahve zincirleri ve markalarla çalıştıklarını söyleyen Zhejiyang Yongheng HouseHold’un Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao; daha önce yatırım için Tayvan ve Vietnam’a da baktıklarını ancak, Türkiye’yi tercih ettiklerini ve bu yeni yatırımdan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.

Termosan’ın Çin dışındaki bir numaralı üretici olduğunu ve Termomug’daki günlük 40 bin kapasite ile birlikte yeni pazarlara ulaşacaklarını kaydeden Yichao, Türkiye’nin konumu, lojistik, maliyet ve gümrük avantajlarının da yatırım kararlarında etkili olduğunu kaydetti.