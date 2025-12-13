Trump, Fed başkanlığı için 'liste başı' diyerek bir aday daha açıkladı

Donald Trump, Beyaz Saray'ın merkez bankasının kararları üzerinde daha fazla kontrol kurma yolunda merkez bankasının başına geçecek adayları değerlendirirken, bu kez güçlü aday olarak eski Fed yöneticisi Kevin Warsh'ı gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın mevcut başkanı Jerome Powell'ın, görev süresi önümüzdeki Mayıs ayında sekiz yılı tamamlayacak. Powell, Trump'ın faiz oranlarında sert indirim taleplerine karşı çıkmasıyla dikkat çekiyordu.

"İki Kevin da harika"

Başkan dün Wall Street Journal'a verdiği demeçte , "Bence Kevin ve Kevin var. İkisi de -bence iki Kevin de harika," dedi . "Bence harika olan birkaç kişi daha var." diye konuştu.

Trump röportajda, Warsh'ın "faiz oranlarını düşürmeniz gerektiğini düşündüğünü" iddia etti; bu, aylardır dile getirdiği görüşlerle örtüşüyor. "Ve konuştuğum herkes de aynı fikirde." dedi.

Trump, bir sonraki Fed başkanının faiz oranlarının gelecekteki yönü konusunda kendisini dinlemesi gerektiğini savundu. Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Trump "Bu artık genellikle yapılmıyor, ama yapılmalı" dedi.

Bu haftanın başlarında, Fed bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını çeyrek puan düşürdü . Ancak politika yapıcılar, ekonominin yönüne ilişkin artan belirsizlik ortamında, gelecek yıl birden fazla faiz indirimi yapma konusunda isteksiz olduklarını belirttiler.

Powell Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında ise Fed'in iş piyasasındaki "önemli aşağı yönlü riskleri" Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan ve "oldukça açık bir şekilde görülebilen" enflasyonist baskılarla dengelemeye çalıştığını söylemişti.