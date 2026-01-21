Trump, Grönland konusunda geri adım attı: 8 ülke için gümrük vergilerini rafa kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Danimarka, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç'e uygulamayı planladığı gümrük vergilerini, NATO ile sağlanan uzlaşı sonrası iptal ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda bazı ülkeleri hedef alan tarife tehdidinden geri adım attı.
Trump, NATO ile Grönland'ın geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesinin oluştuğunu belirterek, 1 Şubat'ta devreye girmesi planlanan tarifelerin uygulanmayacağını duyurdu.
Trump, Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri uygulamayacağım" dedi.
ABD Başkanı, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.