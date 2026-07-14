Trump: Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemilere açık olacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gücü sayesinde petrol akışının her zamankinden daha yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, İran limanlarına yönelik tam abluka kararı aldıklarını duyurdu.

Trump, paylaşımında, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper başta olmak üzere Amerikan ordusuna özel olarak teşekkür etti.

"Hürmüz, İran hariç tüm gemilere açık"

ABD'nin dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu ifade etti.

İran'ın yalanlarla dolu, saldırgan ve kötü niyetli bir liderlik tarafından yönetildiğini ve bu liderliğin ülkeyi topyekun bir yıkıma sürüklediğini savunan Trump, "İran limanlarına gelen, giden veya İran kargosu taşıyan tüm gemilere yönelik tam bir abluka uygulayacağız." dedi.

"Yüzde 20 ödeme ücretini Körfez devletlerinin ABD'ye yapacağı yatırımlarla değiştirdim"

Ortadoğu liderleriyle son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Trump, yüzde 20'lik ABD geri ödeme ücretini (Reimbursement Fee) kaldırma kararı aldığını, bunun yerine Körfez ülkelerinin ABD'ye yönelik ticaret ve yatırım anlaşmaları yapacağını açıkladı. Bu yatırımların "devasa" olacağını ve Körfez ülkelerinin geleceği için de büyük fayda sağlayacağını belirten Trump, tarihin en büyük dolar yatırımlarının ABD'ye akacağını, ülkeye tarihi düzeyde fabrika ve ekipman girişinin sağlanacağını ve bu sayede milyonlarca yüksek ücretli yeni Amerikan istihdamı yaratılacağını kaydetti.

İran'ın bugüne kadar aralarında 52 bin protestocunun da bulunduğu yüz binlerce insanı katlettiği günlerin artık geride kaldığını belirten Trump, "En önemlisi de İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.