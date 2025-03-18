Trump misilleme vergilerini 2 Nisan'da açıklıyor: Türkiye'nin ABD'ye ihracatı nasıl etkilenecek?

ABD Başkanı Donald Trump yeni vergiler için 2 Nisan’ı işaret ederek hem kapsamlı karşılıklı vergiler hem de sektöre özel ek vergilerin uygulayacağını açıklamıştı.

Trump yaptığı açıklamada, "Onlar bize ücret ödüyor, biz onlara ödüyoruz. Sonra buna ek olarak otomobillere, çeliklere, alüminyumlara ek vergiler uygulayacağız" demişti. ABD yönetiminin yeni vergilerinden Türkiye de dahil yaklaşık 200 ülkenin etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı nasıl etkilenecek?

Başkan Trump’ın 2 Nisan’da açıklayacağı misilleme tarifelerini ve Türkiye’ye etkilerini stratejist Hakan Akbaş değerlendirdi.

Hakan Akbaş, Türkiye’nin G20 ülkeleri içinde tarife ve ilave gümrük vergileriyle en yüksek ticari engel uygulayan ilk 5 ülke arasında yer aldığını dikkat çekerek vergi oranları tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hangi kalemler etkilenecek?

Akbaş, “Türkiye G20 ülkeleri içinde tarife ve ilave gümrük vergileriyle en yüksek ticari engel uygulayan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. ABD ile aramızda toplam ihracatta en az % 15'lik bir tarife farkı var. 2 Nisan'da yürürlüğe girecek "misilleme tarifeleriyle" Trump'ın detaylı incelediğimiz kararnamesine göre Türkiye uyguladığı % 7.5'luk dijital servis vergisi ve %20'lik KDV sebebiyle benzer orandaki vergileri ABD'ye ihracat kalemlerinde görecek” dedi.

"Her ihracat kalemine ilave vergi riski var"

ABD-Türkiye arasındaki ticari hacim 2024'te yaklaşık 33 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dikkat çeken Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın 100 milyar dolarlık ticaret hedefi koyduklarını hatırlattı.

Akbaş, paylaşımında Türkiye'den ABD'ye her ihracat kalemine ilave tarife uygulanma riski olduğunu dikkat çekerek, “Otomotiv, alüminyum, demir çelik, gıda/tarım gibi sektöre özel tarifeler dışındaki Türkiye'den ABD'ye her ihracat kalemine % 42.5'a (%15+%7.5+%20) varan ilave tarife uygulanma riski var” ifadelerini kullandı.