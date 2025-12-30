Trump: Onu kovmayı çok isterim!

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı, Fed'in Washington'daki merkez binasının yenileme çalışmalarındaki "büyük yetersizliği" nedeniyle dava etme tehdidini yineledi.

Florida'da gazetecilere konuşan Trump, bir sonraki Fed Başkanı seçimini ocak ayında açıklayacağını belirtti.

Trump, favori bir adayı olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, hâlâ öyle; bu değişmedi," dedi. "Onu doğru zamanda açıklayacağım. Daha çok zaman var."

Trump, Powell'ın istifa etmesi gerektiğini ve onu kovmayı çok istediğini de sözlerine ekledi.