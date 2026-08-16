Trump politikaları ve belirsizlikler Alman yatırımlarını yavaşlattı

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Reuters'ın gördüğü Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) hesaplamalarına göre, yılın ilk yarısında ABD'ye yapılan doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üçte iki azalarak 4,3 milyar euroya (5 milyar dolar) geriledi. Bu, 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine dayanan rapora göre, 2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise düşüş yaklaşık yüzde 80'e ulaştı.

IW araştırmacısı Samina Sultan, "Bu durum, Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana görülen düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Washington lehine tavizler elde etmek amacıyla ABD'nin uluslararası ticaret ortaklarının büyük bölümünü ithalat tarifeleri uygulamakla tehdit etti.

Örneğin Avrupa Birliği, ABD'ye yaptığı ihracatta ağır gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla geçen yıl 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü de içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Alman şirketlerinin ABD yatırımları pandemi öncesinin çok altında

Verilere göre COVID-19 pandemisinden önceki beş yılda Alman şirketlerinin ABD'ye yılın ilk yarısında yaptığı yatırımlar ortalama 15,8 milyar euro seviyesindeydi. Bu rakam, 2026'nın aynı dönemindeki yatırım miktarının neredeyse dört katına karşılık geliyor.

Bununla birlikte Sultan, 2020-2023 döneminin pandeminin yarattığı "olağanüstü koşullardan" etkilendiğini ve bazı yıllarda net yatırım çıkışlarının görüldüğünü belirtti.

Araştırmacılar ayrıca 2025 yılındaki yatırım akışlarının yapısını da inceledi. Buna göre hem doğrudan yatırım kredileri hem de yeniden yatırıma yönlendirilen kazançlar olağanüstü yüksek seviyelerde gerçekleşti.

Sultan, "ABD'de halihazırda faaliyet gösteren şirketler, orada elde ettikleri karları ülkede yeniden yatırıma yönlendirmeye devam ediyor" dedi.

Sultan, "Bu da ABD'nin genel olarak cazip bir pazar olmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ancak Sultan'a göre şirketler, ABD pazarındaki mevcut faaliyetlerini sürdürmelerine rağmen yeni sermaye yatırımı yapma konusunda temkinli davranıyor.