Trump politikalarına karşı 'yakın takip, yakın diyalog'

MARUF BUZCUGİL/ANKARA

Türkiye 20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı korumacı gümrük önlemlerinin dünya ticaretinde yarattığı belirsizlik sürecini “yakın takip, yakın diyalog” stratejisiyle yönetecek. Ticaret Bakanlığı yetkilileri EKONOMİ gazetesine dış ticaretteki belirsizlik sürecinde Türkiye’nin izleyeceği stratejiyle ilgili bilgiler verdiler. Uluslararası ticaretteki etkisi “ticaret savaşları başladı” diye nitelendirilen süreçte Türkiye bir yandan ABD ile ticaretini güçlendirirken, yanı sıra en çok ticaret yaptığı ülkelerle de yakın diyalog ve işbirliği içinde gerekli adımların zamanında atılmasına çalışacak. Mayıs ve Eylül ayında Washington ve New York’ta yapılacak iki önemli ticaret ve yatırım toplantısı ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinin daha da ilerletilmesi için uygun zemin oluşturacak.

Belirsizlik dış ticaret mutfağından nasıl görülüyor?

Trump yönetiminin göreve gelir gelmez ABD ekonomisini, güvenliğini, sanayisini ve iş gücünü korumak amacıyla bir dizi yeni düzenleme içeren “Önce Amerika Ticaret Politikası” başlıklı bir kararı hayata geçirdiğini belirten yetkililer mevcut durumu EKONOMİ’ye şöyle değerlendirdiler: “AB ve ABD ile güçlü ticaret bağlarımızın olduğu dikkate alındığında, Başkan Trump’ın yeni döneminde de ticaretimizin sekteye uğramaması ve muhtelif önlemlerden en az şekilde etkilenmemizi temin edecek olan hazırlıklar sürmektedir. Önümüzdeki günlerde Trump'ın Amerikan ekonomisini korumaya yönelik başta ilave gümrük vergileri olmak üzere, dile getirilen bazı politikaların küresel ticaret için bir risk oluşturması mümkün olmakla birlikte, Çin dışındaki ülkelerde söz konusu ülke, ürün gibi konular netleşmediğinden süreç halen belirsizliğini korumaktadır.”

Mayıs ve Eylül’de ABD’ye ticaret ve yatırım çıkarması

Türkiye henüz yeni ABD yönetiminden ekonomik ilişkiler bakımından olumlu veya olumsuz bir işaret alamasa da yoğun bir ticaret ve yatırım atağına hazırlanıyor. İlk hedef Mayıs ayındaki Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısı olarak belirlenmiş durumda. Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu konuda şu bilgiyi verdiler: “Mayıs ayı ortasında TAİK’in Amerikan-Türk Konseyine iştirak etmek üzere Washington D. C.’yi ziyaret edeceğiz. ABD’de yeni göreve gelen ABD Ticaret Bakanı ve Ticaret Temsilcisinin de bu etkinliğe iştirak etmesi ve Türk iş dünyası ile bir araya gelmesi için hazırlıklarımız, girişimlerimiz sürüyor. ABD Ticaret Bakanı ile ziyaretimiz öncesinde de kısa süre içinde sanal bir görüşme gerçekleştirmeyi hedefl iyoruz. Dijital Diyalog sürecindeki etkinliklerimizin 2. Toplantısını da bahar aylarında İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Eylül ayında New York’ta yapılacak yatırım konferansımızın hazırlıkları sürüyor.”

Fuarlar, ziyaretler, heyetler hız kesmeden devam edecek

Bakanlık yetkilileri Türkiye’nin geçen yıl da ABD’de yoğun faaliyette bulunduğunu şöyle hatırlattılar: “2024 yılında çok yoğun bir gündemimiz oldu ve TIFA Toplantısı, Ticaret Rüzgarları Programı ve Türkiye Yatırım Konferansı başta olmak üzere çok değerli etkinlikler icra ettik. 2025 yılında da bu ivmeyi daha fazla karşılıklı ziyaret ve etkinlikle artırarak koruma arzusundayız. Fuarlar, sektörel ziyaretler, ticaret heyetleri gibi programlara hız kesmeden devam edeceğiz.”

Birinci öncelik ABD ile ticaretin geliştirilmesi

ABD ile ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem verildiğini vurgulayan Ticaret Bakanlığı yetkilileri şu bilgileri verdiler: “Trump’ın birinci dönemi sırasında iki ülke lideri tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ne ulaşmak temel hedefl erimizden biridir. ABD’deki yeni yönetimle birlikte iş birliğimizi daha da ileriye taşımak ve bu hedefe ulaşmak için sektörel çalışmaları hızla hayata geçirmeyi hedefl iyoruz. Yeni dönemdeki en önemli önceliklerimizden birisi bu olacaktır. Bakanlığımızca 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan ülkelerden biri olan ABD ile özellikle son yıllarda ticari ilişkilerimiz her seviyede olumlu ilerlemektedir. Ticaret hacmimiz 2024 yılında %4,7 artarak 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’li yatırımcıların 2024 yılı itibarıyla ülkemizde gerçekleştirdikleri doğrudan yatırım miktarı 15,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca ülkemiz fi rmalarının ABD’de gerçekleştirdikleri doğrudan yatırım miktarı 12,3 milyar doları geçmiştir.”

Türkiye ABD’den adım bekliyor

Yeni ABD yönetimi başta Çin ve Kanada olmak üzere bir çok dünya ülkesiyle ilgili ticaret kararları alırken henüz Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir karar imza atmadı. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin bu konudaki değerlendirmesi şöyle: “ABD tarafından Türkiye’ye yönelik bir adım atılmamıştır. Ayrıca, bu yönde bir niyete ilişkin bir açıklama da yoktur. Trump Yönetimince atılan veya atılması planlanan adımları yakında takip ediyoruz ve ülkemiz ihracatının etkilenmemesi için de yakın diyaloğu sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin ABD ile iş ilişkilerinin, ticaret ve yatırım ortamının olumsuz etkilenmemesi için pozitif bir gündemle, diyalog içinde kalmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak adil, serbest ve kurallara dayalı bir ticaret anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayış içinde, başta ABD tüm ortaklarımız ile yakın işbirliği içinde diyaloğumuzu sürdüreceğiz.”