Trump "savaş büyük oranda bitti" dedi, petrol fiyatları sert düştü
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ilişkin operasyonda sona yaklaşıldığı yönündeki sözleri üzerine petrol fiyatında sert düşüş yaşandı.
ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonun 10. gününde petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı.
Haftaya yükselişle başlayan ve gün içinde 114,30 dolara kadar tırmanarak son 4 yılın zirvesini gördü. Brent petrolün fiyatı, G7 ülkelerinin arz kesintisi riskine karşı acil petrol rezervlerini kullanıma açma hazırlığıyla ilk etapta 100,80 dolar seviyesine geriledi.
Piyasalardaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonun gidişatına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından hız kazandı.
87 dolara düştü
Trump, askeri harekatın öngörülen 4-5 haftalık takvimin oldukça ilerisinde olduğunu belirterek ""Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklaması sonrasında çatışma riskinin azalacağı beklentisi güçlenirken brent petrolün varil fiyatı saat 23:45 itibarıyla 87 dolara kadar geri çekildi.