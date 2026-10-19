Trump ve Putin’in enerji anlaşmasında Türkiye’ye de pay ayrıldı

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Türkiye, Rusya ile ABD arasında yapılan dizel yakıtı anlaşmasının ardından yeni bir enerji tedarik imkânı elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın küresel pazara sunacağı dizel yakıtının bir kısmının Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı. Bayraktar, 18 Ekim’de Kanal 7’ye verdiği röportajda, Rusya’nın son aylarda dizel ihracatını kısıtladığını ancak ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmanın ardından yeni bir tedarik sürecinin gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yürüttüğü görüşmeler sonucunda söz konusu yakıtın bir bölümünü alacağını ifade etti. Ancak Türkiye’ye gönderilecek dizelin miktarı, teslimat takvimi ve fiyatlandırması konusunda henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türkiye’nin alacağı dizel miktarı henüz belli değil

Ankara’nın anlaşma kapsamında Rus dizel yakıtından pay alacağı doğrulanırken tedarikin toplam hacmi belirsizliğini koruyor. Bayraktar, Türkiye’nin ne kadar yakıt alacağına ilişkin rakam açıklamadı. Rusya ve ABD tarafından da Türkiye’ye ayrılacak miktar konusunda ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.

Türkiye’nin Rusya’nın yanı sıra İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden enerji tedarik etmesi, yeni anlaşmayı enerji güvenliği açısından önemli hale getiriyor. Ankara, farklı kaynaklardan tedarik imkânlarını değerlendirerek enerji arzını güvence altına almayı hedefliyor.

Trump ve Putin 9 Ekim’de anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Rus dizel yakıtının ABD ve dünya pazarlarına sunulacağını duyurmuştu.

Trump’ın açıklamasına göre Rusya’nın ilk aşamada 300 bin tondan fazla dizel yakıtı tedarik etmesi, kasım ayında 500 bin ton daha sevkiyat gerçekleştirmesi ve sonraki aşamalarda ek miktarları piyasaya sunması planlanıyor. Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak 3 milyon tona kadar ek tedarik de gündeme geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rus menşeli dizel yakıtının satış ve teslimatına ilişkin işlemler için 7 Nisan 2027’ye kadar geçerli geçici bir lisans çıkardı. Rus hükümeti de dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları kısmen gevşetti.

Anlaşma enerji piyasalarında tartışma yarattı

Rus dizel yakıtının uluslararası pazarlara yeniden sunulması, enerji arzı ve yaptırımlar açısından tartışmalara yol açtı. Anlaşmayı eleştiren Ukraynalı ve Avrupalı yetkililer, Rusya’nın enerji gelirlerinin artabileceğini ve Moskova üzerindeki ekonomik baskının zayıflayabileceğini savunuyor.

Anlaşmanın savunucuları ise piyasaya daha fazla yakıt sunulmasının arz sıkıntısını hafifletebileceğini ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Türkiye açısından ise yeni tedarik imkanının enerji güvenliğine nasıl katkı sağlayacağı, alınacak yakıtın miktarı ve teslimat koşullarının netleşmesiyle daha açık hale gelecek.