Trump yönetiminden akaryakıtta "kırmızı dizel" hamlesi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde dizel fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump yönetiminin, vergiden muaf bir dizel türünün kullanımına yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetiminin "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıta ilişkin planını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

Planın tüm ayrıntıları henüz netleşmezken, düzenlemenin genellikle tarım makineleri gibi karayolu dışında kullanılan araçlarda tercih edilen kırmızı boyalı dizelin daha geniş alanlarda kullanılmasına imkân sağlaması öngörülüyor.

Kırmızı dizel, galon başına 24 sentlik federal özel tüketim vergisinden muaf tutuluyor. Bu nedenle, yakıtın karayolu araçları dahil olmak üzere daha geniş kapsamda kullanılmasına izin verilmesinin perakende dizel fiyatlarında hızlı bir düşüş sağlaması bekleniyor.

Söz konusu adım, Rusya ve Orta Doğu'daki savaşların etkisiyle rafineri kapasitesinin azalması ve küresel petrol ürünü sevkiyatlarının daralmasının ardından yükselen dizel maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni bir girişim olarak öne çıkıyor.

Dizel, savaşın ardından hâlâ bir buçuk katından fazla

Otomobil kulübü AAA'nın verilerine göre, ABD'de dizelin perakende fiyatı Pazar günü galon başına ortalama 6,32 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dizel fiyatı geçen ay kaydedilen 6,53 dolarlık tarihi zirvenin altına gerilese de çiftçiler, kamyoncular ve diğer kullanıcılar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlattığı 28 Şubat'taki seviyenin hâlâ bir buçuk katından fazlasını ödüyor. Dizelin galon fiyatı söz konusu tarihte 3,76 dolar seviyesindeydi.

Tarım makinelerinde, nakliye faaliyetlerinde ve kırsal bölgelerin enerji ihtiyacının karşılanmasında yaygın olarak kullanılan dizel, ekonominin temel yakıtlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yüksek dizel fiyatları ekonomi genelinde maliyet baskısı yaratırken, çeşitli tüketim ürünlerinin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

Yüksek yakıt maliyetleri, özellikle sonbahar hasat döneminde çiftçilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekonomik sıkıntı ve hoşnutsuzluğu artırdı.