Trump: Yüksek faiz ekonomiye enflasyondan daha fazla zarar veriyor

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ABD Başkanı Donald Trump, yüksek faiz oranlarının ekonomiye enflasyondan çok daha fazla zarar verdiğini söyledi.

Trump, belli düzeyde bir enflasyonun borçların geri ödenmesine katkı sağladığını belirtti. Yüksek faiz oranlarından Fed Başkanı Kevin Warsh’ı sorumlu tutmadığını ifade eden Trump, faizlerin sürekli artırılmasının kötü bir şey olduğunu söyledi.Trump, yakın zamanda petrol rezervlerini yeniden doldurmaya başlayacaklarını da aktardı.

Seçimlerden sonra İran’a yönelik bombardıman artabilir

İran’a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, ara seçimlerin ardından İran’a yönelik bombardımanın artmasının mümkün olduğunu belirtti.

Trump, bazı mühimmat türlerinde stokların azaldığını da kaydetti.