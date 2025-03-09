Trump’ı en çok korkutan şey! ABD’lilerin sembolü oldu

ABD Başkanı Donald Trump, herkes için sıradan bir yiyecek olan yumurta konusunda oldukça sıkıntılı günler geçiriyor.

Trump yumurtaların fiyatına kafayı takmış durumda. Ve onu durdurabilecek şey, Kanadalıların ve Meksikalıların, onlara uyguladığı vergilere tepki olarak gösterdikleri öfke değil, gıda ve diğer temel ihtiyaçların maliyeti olabilir.

ABD’lilerin sembolü oldu

Yumurta fiyatlarındaki artış sıradan Amerikan ailelerine yapılan baskının sembolü haline geldi. Trump, suçu selefi Joe Biden'a yüklüyor.

Gümrük vergileri de dahil olmak üzere kendi politikalarının kahvaltılık gevreği tekrar uygun fiyatlı hale getireceğini iddia eden Trump’ın, enflasyonla mücadele edip ekonomiyi canlandıracağı yönündeki vaatleri suya düşüyor.

Yumurta fiyatlarındaki artışın Biden'dan değil kuş gribinden kaynaklandığını savunan ekonomistlerin, 'Trumpcession' uyarıları son günlerde daha da arttı.

Daily Mail’den Trump’a: Yüzünde yumurta mı var?

İngiliz Daily Mail, Trump’ın en çok korktuğu şeyin yumurta olduğunu yazdı. “Yüzünde yumurta mı var?” sorusunun sorulduğu analizde Trump’ın son dönem art arda aldığı kararları dikkat çekerek, “Justin Trudeau'yu umursamıyor gibi görünüyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un intikam planları yapması da onu rahatsız etmiyor. Ancak Donald Trump yumurtaların fiyatına kafayı takmış durumda” diye yazdı.

Ekonomik veriler giderek kötüleşiyor

Trump açısından endişe verici olan ise verilerin giderek kötüleşmesi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, tüketicilerin yüksek fiyatlardan etkilenmesi ve belirsizliğin yatırımcılar arasında isteksizlik yaratması nedeniyle ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) önümüzdeki 12 ayda daha önce tahmin edilenden 0,6 puan daha düşük olabileceğini öngörüyor.

Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları, ekonomik gerileme olasılığının önemli ölçüde arttığına inanıyor.

JP Morgan, kasım ayındaki yüzde 17'lik orana göre bu oranın yüzde 31'e çıktığını söylüyor.

Goldman Sachs, ABD'de resesyona girme ihtimalinin dörtte bir olduğunu, iki ay önce bu oranın yüzde 14 olduğunu söylüyor.

Atlanta FED uyardı

Bu gelişme, Atlanta FED'in, ABD ekonomisinin yılın ilk üç ayında yüzde 1,5 küçüleceği yönündeki sert uyarısının ardından geldi. Bu, aynı dönem için daha önce yaptığı yüzde 2,3'lük büyüme tahmininin tam tersiydi.

Yumurtalar ‘gülünç’ derecede pahalı

Trump'ın ABD ekonomisine yaklaşımını ‘acımasızca’ olarak değerlendiren Daily Mail, kimsenin itiraz etmediği tek şeyin, yumurtaların gerçekten gülünç derecede pahalı olması olduğunu yazdı.

Bir düzine yumurta neredeyse 5 dolar oldu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, ocak ayında bir düzine büyük yumurtanın ortalama fiyatı neredeyse 5 dolara ulaştı ve bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Diğer temel gıda maddelerinde de artışlar yaşanıyor ve Çarşamba günü açıklanacak yeni ABD enflasyon verileriyle birlikte bu sıkıntıların devam etmesi bekleniyor.

Yumurtanın enflasyona etkisini tartışılıyor

Bazı analistler, tarifelerin ABD enflasyonuna 0,7 puan kadar katkıda bulunabileceğini öngörüyor. Ocak ayındaki son veriye göre enflasyon yüzde 3 seviyesindeydi. S&P, 2025 yılında yüzde 3'e 'yakın kalacağını' öngörüyor. Fed'in hedefi ise yüzde 2. Bu da merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği anlamına geliyor ki bu da harcamaları ve ekonomik büyümeyi sınırlayabilir.

Enflasyonu artırabilir

Uzmanlar, ABD ithalatçılarının yurtdışından gelen belirli mallar için ödediği bir vergi olan vergilerin, firmaların maliyetleri müşterilere yansıtmaya çalışmasıyla enflasyonu daha da artırma olasılığından korkuyor. Swissquote Bank'ta kıdemli analist olan Ipek Ozkardeskaya, "Vergilerin ABD enflasyonunu artırmada ve Fed'in büyümeyi artırmak için faiz oranlarını düşürme yeteneğini sınırlamada doğrudan bir etkiye sahip olması bekleniyor" dedi.

Ticaret savaşını başlattı, belirsizlik arttı

ABD ekonomisi, Trump'ın geçen hafta ticaret savaşını ciddi şekilde başlatmasından önce de zayıflama belirtileri gösteriyordu.

Beyaz Saray'ın karar alma hızı ve ani taktik değişiklikleri, belirsizlik yaratıyor ve işletmeler ile tüketiciler arasında güveni zedeliyor.

Pazartesi günü Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından ikisi olan Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını doğruladı.

Trump, birkaç gün sonra bazı mallara uygulanan vergilerin bir ay süreyle askıya alınacağını duyurarak işletmeler arasındaki belirsizliği daha da artırdı.

“Vergi savaşının kazananı olmaz”

Saygın ekonomistlerin çoğu Trump'ın başlattığı türden bir gümrük vergisi savaşının kazananı olmayacağı, çünkü bunun komşunu dilenciye çeviren bir misilleme sarmalına yol açacağı görüşünde.

Vergiler ailelerin yaşam maliyetine 2 bin dolar ekleyebilir

Yale Üniversitesi Bütçe Laboratuvarı'nın analizi, vergilerin ortalama bir ailenin yaşam maliyetine yılda 2.000 dolara kadar ekleyebileceğini öngörüyor.

Trump, vergilerin ABD'ye ticaret müzakerelerinde kaldıraç sağlayacağı konusunda ısrar ediyor. Pek çok ekonomist, vergilerin Amerika'nın kendisine ve İngiltere dahil diğer ekonomilere zarar vereceğini savunuyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geçen hafta milletvekillerine yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret politikasındaki 'büyük değişimin' İngiliz ekonomisi için 'önemli bir risk' oluşturduğunu belirterek, merkez bankasının konuyu 'çok ciddiye aldığını' söylemişti.